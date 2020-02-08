Mercadona - крупнейшая в Испании торговая сеть

Компания Kantar провела исследование сетей испанских супермаркетов по итогам 2019 года.Лидером, самой развитой торговой сетью, по-прежнему остается Mercadona. Причем ее доля на рынке в рамках страны увеличилась и достигла отметки в 25,5%.Среди достоинств сети социологи отметили верность стратегии по продаже свежих овощей, фруктов, мяса и рыбы, а также расширения предложений готовых продуктов.За ней следует со значительным отставанием Carrefour c долей в 8,7%. За прошлый год сеть увеличила число магазинов и активно развивает онлайн-продажи.Магазины сетей категории «шаговой доступности» DIA и Lidl занимают 6,4% и 5,5% соответственно.