Русский музей в Малаге - один из лучших в Испании

К своему пятилетию испанский филиал Русского музея подошел с отличными результатами. Открытый в Малаге почти пять лет назад он занял ведущие строки в рейтингах по Королевству.Филиал размещается в здании Табакалеры (бывшей табачной фабрики) на площади в две тысячи триста квадратных метра. Помимо экспозиции, включает в себя: Информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», Детский образовательный центр с творческими мастерскими, кинозалы, сувенирный магазин, кафе.Примечательно, что все расходы по открытию музея приняла на себя испанская сторона. Благодаря этому, жители Андалусии и многочисленные туристы имеют возможность познакомиться с творчеством величайших русских художников, таких как: Венецианов, Брюллов, Иванов, Левитан, Верещагин, Репин, Кончаловский, Кандинский, Татлин и других.