В Мадриде открылась уникальная фотовыставка

Сегодня, 17 декабря, в столице Испании, в университете Комплутенсе, прошло открытие уникальной выставки молодых фотографов.Все они – победители Международного конкурса имени Андрея Стенина, в котором было заявлено шесть тысяч работ из 80 стран мира. Обязательное условие для участников – возраст не старше 33 лет. На мадридской выставке приставлены несколько десятков лучших снимков фотографов из Испании, Италии, Франции, России, Египта, Бангладеш, Турции.Особого внимания заслуживает работа испанского фотографа Алехандро Мартинеса. Он запечатлел портрет юноши, которого встретил в лагере для беженцев в Альхесирасе. Мигрант добрался до Европы на лодке через Гибралтарский пролив, как и еще несколько десятков тысяч африканцев в прошлом году.Выставка продлится до середины января, после чего экспозиция отправится в университет Валенсии.