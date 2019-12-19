Праздник патио в Кордобе

В среду, 18 декабря, в Кордобе начался праздник La Fiesta de los Patios de Córdoba en Navidad 2019, который продлится до 4 января.Сорок пять знаменитых патио – внутренних двориков, невероятно красивых, утопающих в цветах, будут открыты для туристов с 18.00 до 22.00 (в субботу — с 10.00 до 19.00, в воскресенье — с 10.00 до 15.00).Организаторы стремятся «возродить новогодние патио прошлого века, когда здесь собирались соседи и слышались звуки самбомбы». «У гостей города и горожан появилась возможность побывать в таких двориках, украшенных особым образом к Новому году и приобщиться к традициям», — сообщается на официальном туристическом сайте Кордобы.Маршруты и дополнительную информацию о празднике можно посмотреть по ссылке: