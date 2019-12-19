Праздник мигаса в Андалусии

Предновогодняя Испания полна приятных сюрпризов и праздников.В самый канун Рождества, в воскресенье, 22 декабря, в Андалусии, в небольшом городке Торрокс пройдет традиционный фестиваль Fiesta de Las Migas de Torrox. Ежегодно, уже 38 лет подряд, несколько десятков тысяч туристов, почитателей кухни южной Испании, съезжаются, чтобы попробовать национальное местное блюдо – мигас.Мигас – горячее блюдо, его готовят из манной муки, чеснока, оливкового масла, соли и воды. В создании шедевра на центральной улице принимают участие самые уважаемые люди городка. В ход также идут полторы тонны муки и 400 литров оливкового масла для приготовления особенных пожаренных сухарей, которыми бесплатно угощают гостей праздника, как и традиционным андалузским салатом «Ensalada arriera» и вином.Действо сопровождается выступлениями музыкальных и танцевальных коллективов.