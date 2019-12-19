Новогодние мероприятия в Барселоне

Культура


Каталония славится своей богатой культурой и традициями. Здесь насыщенная культурная жизнь. Интересные мероприятия в ближайшее время:

Рождественский фестиваль на Пласа Каталония
17.12.2019 — 4.01.2020
место проведения мероприятия: Барселона, площадь Каталонии

Рождественская пессебра в Кастель-де Аро 2020
22.12.2019 — 1.01.2020
место проведения мероприятия: Castell d´Aro

Выступления в театре Лисеу (Барселона)
1.12.2019 — 31.12.2019
место проведения мероприятия: La Rambla, 51-59, Барселона

Рождественская ярмарка в Порту Барселоны
5.12.2019 — 5.01.2020
место проведения мероприятия: порт Барселоны

Ярмарка Санта Лусия
23.11.2019 — 23.12.2019
Место проведения мероприятия: Барселона

0 комментариев

Только зарегистрированные и авторизованные пользователи могут оставлять комментарии.