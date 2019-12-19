Новогодние мероприятия в Барселоне
Каталония славится своей богатой культурой и традициями. Здесь насыщенная культурная жизнь. Интересные мероприятия в ближайшее время:
Рождественский фестиваль на Пласа Каталония
17.12.2019 — 4.01.2020
место проведения мероприятия: Барселона, площадь Каталонии
Рождественская пессебра в Кастель-де Аро 2020
22.12.2019 — 1.01.2020
место проведения мероприятия: Castell d´Aro
Выступления в театре Лисеу (Барселона)
1.12.2019 — 31.12.2019
место проведения мероприятия: La Rambla, 51-59, Барселона
Рождественская ярмарка в Порту Барселоны
5.12.2019 — 5.01.2020
место проведения мероприятия: порт Барселоны
Ярмарка Санта Лусия
23.11.2019 — 23.12.2019
Место проведения мероприятия: Барселона
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