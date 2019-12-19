Новогодние мероприятия в Барселоне

Каталония славится своей богатой культурой и традициями. Здесь насыщенная культурная жизнь. Интересные мероприятия в ближайшее время:Рождественский фестиваль на Пласа Каталония17.12.2019 — 4.01.2020место проведения мероприятия: Барселона, площадь КаталонииРождественская пессебра в Кастель-де Аро 202022.12.2019 — 1.01.2020место проведения мероприятия: Castell d´AroВыступления в театре Лисеу (Барселона)1.12.2019 — 31.12.2019место проведения мероприятия: La Rambla, 51-59, БарселонаРождественская ярмарка в Порту Барселоны5.12.2019 — 5.01.2020место проведения мероприятия: порт БарселоныЯрмарка Санта Лусия23.11.2019 — 23.12.2019Место проведения мероприятия: Барселона