Испанские привычки: как жить долго и счастливо

Испанцы официально признаны одной из самых здоровых наций на планете. У них самая большая продолжительность жизни среди всех европейцев. Они знают, как наслаждаться каждым днем, и умеют грамотно сочетать работу и личную жизнь. Как? Выясняли журналисты The Local.Вот только несколько типичных привычек из жизни испанцев, которые помогают им хорошо себя чувствовать и радоваться каждому моменту их жизни.1) Выращивайте овощи самиЭтот совет подходит не только для тех, кто живет в частных домах. Даже в городских квартирах можно позволить себе выделить пару десятков квадратных сантиметров на балконе или подоконнике для зелени или помидорок черри. В Испании многие домохозяйства имеют землю, на ней владельцы выращивают полный сезонный запас овощей. Это отличный способ сэкономить и при этом хорошо и полезно питаться.2) Ходите за покупками на рынокЕсли у вас нет ни времени, ни места для собственного огородика, не переживайте. Сезонные продукты всегда можно найти на местном рынке. Испанцы во всяком случае уж точно отдадут предпочтение маркету, а не большому гипермаркету. Они знакомятся с продавцами, получая от них лучшие мясо и рыбу, а заодно получают ценные советы и рецепты, как лучше всего их приготовить. Рынок, считают испанцы, не просто место для покупок. Это возможность пообщаться и посплетничать с владельцами и даже со своими соседями.3) Возвращайтесь иногда в свою деревнюУ каждого жителя испанского города есть свое пуэбло — земля их предков или, вполне возможно, собственность, когда-то принадлежавшая их бабушке и дедушке. Что-то наподобие старинного имения или дома в деревне. Именно туда испанцы возвращаются на праздники, дни святых, или чтобы спастись от жары или суеты городской жизни. Испанцы всегда гордятся своими пуэбло и с удовольствием приглашают иностранных друзей посетить это место.4) Наслаждайтесь долгими неторопливыми обедамиОбед считается самым важным приемом пищи в Испании. И тут ни в коем случае нельзя торопиться. Кстати, раньше перерывы на обед длились по два часа. Взять с собой бутерброд и съесть его за рабочим столом — это точно не по-испански. Так никто не делает даже в крупных компаниях. Отдельно стоит сказать об обедах в выходные и праздничные дни. Обычно такой обед начинается с аперитива — бокал вермута или хереса с зелеными оливками. И продолжается минимум три часа. Это время для общения всей семьи, родственников или друзей.5) Соблюдайте сиестуДля большинства работающих людей сиеста уже не является частью повседневной жизни. Однако в выходные и в праздники, и особенно летом в жару, сиеста очень важна. Даже исследования ученых показали, что короткий послеобеденный сон приносит большую пользу для здоровья. Он снижает стресс, улучшает внимание и память.6) Берите отпуск на весь августЖизнь в большей части Испании останавливается в августе. Закрываются предприятия и рестораны, улицы становятся пустынны. Трудно найти даже химчистку. Все бросают работу и направляются за город или в ближайший бассейн. Август — это месяц, чтобы провести время с семьей, встретиться со старыми друзьями, погулять на местных праздниках, убежать от нещадной городской жары.7) Общайтесь с людьми всех возрастовИспанцы необычайно общительны. Довольно редки случае, когда кто-то сидит один в ресторане или идет в одиночку в кино. Поколения здесь не разделены между собой. На обедах в выходной день собирается вся семья от прабабушек до младенцев. Террасы кафе заполнены до поздней ночи. Можно увидеть, как родители общаются, а дети играют между собой. Во время празднеств в мероприятиях участвуют люди всех возрастов. Никто не считается слишком старым или молодым, чтобы хорошо провести время.8) Не бойтесь близостиЗабудьте о рукопожатии, чтобы поприветствовать кого-то в Испании. Эти люди всегда целуются при встрече. Всего два поцелуя. Они уместны даже при первом знакомстве. Мужчины иногда еще ударяют друг друга по спине. После первого поцелуя обязательно следует второй. А если вы даже протянете руку для рукопожатия, вас все равно притянут и поцелуют дважды. Выбросьте из головы идею о распространении микробов. Станьте более тактильными. Физический контакт позволяет вырабатываться гормону хорошего самочувствия окситоцину.9) Выпивайте разумноНесмотря на то, что в Испании полно баров, а употребление алкоголя является неотъемлемой частью повседневной культуры, здесь не принято напиваться. Испанский вечер предполагает посещение сразу ряда различных мест. И это история больше про общение, а не про алкоголь.10) Учитесь не торопитьсяЕсли вы в Испании впервые, то, например, долгое обслуживание в ресторане может вас расстроить. Но нет смысла ругаться, даже если ваш испанский друг опоздал на встречу на полчаса. Или, когда группа старушек оккупировала весь тротуар, чтобы пообщаться друг с другом. Жизнь станет намного проще, если вы просто позволите себе плыть по течению жизни. А для этого сделайте глубокий вдох и просто расслабьтесь. Так делают все испанцы! (по материалам turizm.ru)