Традиции испанского Рождества

Сочельник празднуется в Испании 24 декабря. Король поздно вечером выступает с традиционным телевизионным обращением к нации. На следующий день, 25 декабря, Испания, как и другие католические страны, празднует Рождество.Для испанцев Рождество – это время праздника и радости с друзьями и семьей. Крошечные масляные лампы и огни горят в каждом доме, освещая сказочным светом прекрасный сезон. В Испании существуют причудливые обычаи и традиции, связанные с Рождеством.Испанские праздники – это интересная смесь христианских и языческих традиций. Рождественский сочельник или Nochebuena в Испании отмечается, как правило, в семейном кругу. Родственники собираются вокруг праздничного стола с обилием блюд, вина и всевозможных десертов.После праздничного приема пищи благочестивые католики направляются на полночную мессу под названием Миса-Дель-Галло. Церковники празднуют рождение Сына Божия. Все это сопровождается пением знаменитых рождественских колядок в сопровождении гитар, ручных барабанов и бубнов.В большинстве домов, особенно там, где есть дети – это очень сказочная ночь, когда Папа Ноэль (Papá Noel – испанский аналог Деда Мороза) приносит подарки всем детям. С наступлением Рождества, на следующий день семья вновь собирается вместе на праздничный обед, который уже не столь обилен, как ужин накануне. Затем детвора заполняет улицы радостными голосами, демонстрируя друг другу подаренные Папой Ноэлем игрушки, велосипеды, ролики и пр. объекты детских мечтаний. На следующий день, 26 декабря, дети пишут письма трем королям, прося игрушки и подарки. И с нетерпением ждут январских праздников.В канун Рождества испанцы накрывают щедрый стол с обилием разнообразных блюд. Традиционные рождественские блюда в Испании во многом зависят от региона, но Паво Труфадо де Навидад (индейка с трюфелями) – одно из типичных основных блюд. Ужин начинается с супа, известного как Карн д’Олья. Он варится несколько часов на большом куске мяса, затем добавляются макароны, похожие на огромные улитки. Мясо из супа затем едят как часть основного блюда. На столе предусмотрено большое количество закусок тапас. Как правило, это лангустины, хамон и угри – одни из самых дорогих деликатесов, которые нельзя позволить себе каждый день. Часто готовят моллюсков, печеного леща с картофелем, жареную баранину и молочного поросенка. Вся трапеза дополняется превосходным испанским игристым вином Cava.В Рождество множество разнообразных десертов покрывают столы по всей Испании. Эти аутентичные, традиционные десерты – настоящие сокровища, с миндалем, медом, шоколадом и фруктами. Вот лишь некоторые самые распространенные рождественские сладости:– Туррон (Turrón) – миндальная рождественская конфета мавританского происхождения. Есть множество различных видов, которые в любом супермаркете занимают целые стеллажи.– Польворонес (Polvorones) – очень рассыпчатое ароматное печенье с орехами.– Мантекадос (Mantecados) – легкое рассыпчатое печенье на свином смальце с большим количеством сахара.– Марципан – пастообразная смесь миндаля, яичного желтка и сахара, Марципан всегда является одним из самых популярных испанских рождественских сладостей на столе.– Пестиньос (Pestiños) – обжаренное на оливковом масле печенье, покрытое сахаром и кунжутом.Испанцы обычно не дарят друг другу подарки в день Рождества. Подарки дарят на 6 января на праздник Трех королей. Среди всех подарков на Рождество на первом месте стоят разнообразные конфеты и сладости. Это и традиционный туррон, печенье, марципановые фигуры, шоколад ручной работы и пр. Для тех, кто любит готовить прекрасным подарком является специальная посуда для приготовления блюд традиционной испанской кухни, например сковорода для паэльи. Девушкам из Испании лучше привезти керамику с ручной росписью из Толедо, косметику на основе оливкового масла и марочное вино. Мужчинам по вкусу придется целый окорок хамона с копытом и бутылка хереса (по материалам russpain.com).