Праздничные дни в 2020 году в Испании
Официальный государственный бюллетень Испании (BOE) опубликовал, согласно решению Главного управления труда, календарь официальных праздников на 2020 год.
Итак, он включает в себя двенадцать праздников (как и в 2019 году) (нерабочие дни), восемь из которых будут проводиться на всей территории Королевства:
1 января — Año Nuevo
6 января — Epifanía del Señor
10 апреля — Viernes Santo
1 мая — Fiesta del Trabajo
15 августа — Asunción de la Virgen
12 октября — Fiesta Nacional de España
8 декабря — Inmaculada Concepción
25 декабря — Natividad del Señor.
Два праздника: 1 ноября — Todos los Santos и 6 декабря — Día de la Constitución Española, приходятся на воскресенье, так что муниципалитеты вправе перенести празднование на следующий понедельник или другой день.
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