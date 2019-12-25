Праздничные дни в 2020 году в Испании

Официальный государственный бюллетень Испании (BOE) опубликовал, согласно решению Главного управления труда, календарь официальных праздников на 2020 год.Итак, он включает в себя двенадцать праздников (как и в 2019 году) (нерабочие дни), восемь из которых будут проводиться на всей территории Королевства:1 января — Año Nuevo6 января — Epifanía del Señor10 апреля — Viernes Santo1 мая — Fiesta del Trabajo15 августа — Asunción de la Virgen12 октября — Fiesta Nacional de España8 декабря — Inmaculada Concepción25 декабря — Natividad del Señor.Два праздника: 1 ноября — Todos los Santos и 6 декабря — Día de la Constitución Española, приходятся на воскресенье, так что муниципалитеты вправе перенести празднование на следующий понедельник или другой день.