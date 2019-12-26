Ибица – история, а не клубы

Испанский остров Ибица известен, в первую очередь, благодаря своим пляжам и ночной жизни. Сюда приезжают отдыхать знаменитости, любители клубной атмосферы и электронной музыки.Однако Ибица это еще и богатая история. В этом году остров отмечает 20-летие включения своих культурных памятников в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.В последние годы власти Ибицы делают ставку на развитие культурного туризма. Местное население изрядно устало от того, что остров упорно ассоциируется с клубными вечеринками со всеми атрибутами ночной жизни в виде наркотиков, проституции и просто громкой музыки.«По всему миру нас знают по массовым тусовкам и пляжам. Но это только вершина айсберга. Меня часто спрашивают, что еще есть на Ибице, что делает остров таким привлекательным направлением. Я думаю, что это, в первую очередь, культурная атмосфера и наше историческое наследие», — говорит мэр Ибицы Рафа Руис.С древности Ибица находилась на перекрестке торговых путей, испытала культурное влияние финикийцев, римлян, исламских завоевателей, а позже крестоносцев. Пожалуй, главный архитектурный памятник, внесенный в список ЮНЕСКО, — это цитадель, возвышающаяся над островом. Старый город окружён стеной. Укрепление возрастом в тысячу лет привлекает памятниками и старинными улочками, а также собором.Крепостные стены находятся в прекрасном состоянии. Кстати, по некоторым данным, испанская корона использовала эту крепость в качестве образца при возведении фортифакционных сооружений в южноамериканских колониях, начиная с XVI века (по материалам euronews).