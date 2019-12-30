Лучшие фильмы Испании 2019 года

Четверка лучших испанских кинолент 2019 года, по мнению испанских СМИ:1. «Боль и слава» («Dolor y gloria»)Один из самых знаменитых испанских режиссеров Педро Альмодовар уже давно получил мировую известность благодаря своим культовым фильмам. Помимо внушительного списка престижных номинаций и наград, Альмодовара как режиссера отличает безукоризненная точность в подборе актеров и узнаваемый стиль: по уровню мастерства некоторые сравнивают его с самим Скорсезе.Последний фильм мастера «Боль и слава» — ещё один пример качественного испанского кино. В центре картины история стареющего режиссёра в исполнении Антонио Бандераса, который на закате творческого пути остаётся один на один со своим творчеством и воспоминаниями. Картина послевоенной Испании, особенно красочно показанная в фильме, мгновенно переносит зрителя в прошлое. Также в картине играет одна из любимых актрис Альмодовара — Пенелопа Крус.2. «Во время войны» («Mientras dure la Guerra»)Фильм ещё одного выдающегося испанца Алехандро Аменабара рассказывает о гражданской войне, которая затронула все без исключения слои населения, в том числе и интеллигенцию. Главный герой картины — Мигель де Унамуно. Он интеллектуал, писатель и профессор, который в начале Гражданской войны был ректором Университета Саламанки. Центральным сюжетом фильма становится внутренняя борьба Унамуно, который во время сложнейшего для Испании периода не намерен занимать чьей-либо стороны. Однако в картине также хорошо освещена история восхождения к власти диктатора Франсиско Франко.3. «Элиса и Марсела» («Elisa y Marcela»)Черно-белый фильм о первом в истории Испании однополом браке двух женщин. Режиссером картины стала Изабель Койшет, которая сегодня считается одной из главных представительниц артхаусного кино.4. «Кого бы вы взяли на необитаемый остров?» («¿A quién te llevarías a una isla desierta?»)Две пары, мадридская квартира, телевизионный фильм и скрытая гомосексуальность в качестве главной темы. В отличие от предыдущего фильма, где героини не стыдились своей любви, здесь однополые отношения между двумя персонажами не до конца понятны зрителю.