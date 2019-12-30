Enfarinats: демократия в муке и яйцах

Оригинальные, не имеющие аналогов в мире, рожденные весьма витиеватой испанской историей сюжеты становятся основной для многочисленных традиций.Одна из них – фестиваль Enfarinats в городе Иби в восточной Испании. Он проходит 28 декабря с День святых Невинных Младенцев. Это год не стал исключением.Смысл действия – участники кидают в друг друга яйца и муку, что символизирует государственный переворот. Поскольку тяга к демократии в ортодоксальном Королевстве налицо, что можно увидеть из хроники сотен забастовок в год.Итак, с лозунгом «Новое правосудие» группа мужчин, именуемых Энфаринатс, захватывает город и принимает ряд абсурдных законов. Тем, кто им не подчиняется, выписывают штрафы. После этого начинается битва между Энфаринатс и Оппозицией – «армией» противника, пытающейся восстановить порядок в городе. В конце дня все средства, собранные в виде штрафов, передаются на благотворительные цели местному муниципалитету.Итог побоища 2019 года: полторы тонны муки, 12 тысяч разбитых яиц, 2 тысячи вымазанных поборников демократии, и 2 несчастных, которые обожглись пиротехникой.Яично-мучное побоище ведет свою историю с 1862 года, но при Франко с 1936 по 1981 годы не проходило: диктаторский режим с сотнями тысяч жертв никак не вязался со свободолюбивым торжеством Enfarinats.