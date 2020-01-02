Испанцы и секс: быстро, часто и с одним партнером

Перевод статьи Por qué los españoles practicamos 'sexo de coalición', автор: Ana SierraХотя испанцам сложно договориться в отношении политики, в вопросах секса им это удалось. Это по крайней мере показал восьмой опрос «Молодые испанцы и секс», проведенный компанией «CONTROL», которая решила исследовать не политические, а сексуальные предпочтения испанцев.Согласно полученным данным, нам, испанцам, не нужно несколько попыток, чтобы прийти к согласию о том, на каком свидании лучше заняться сексом. 57,4% опрошенных подтверждают, что занимаются сексом на первых свиданиях, однако в большинстве случаев это происходит на втором или третьем свидании. Таким образом, в постели нам договориться гораздо легче, чем на выборах.Кроме того, мы, испанцы, предпочитаем длительные отношения, и в данном вопросе союзников нам найти легче. У 74,9% опрошенных есть постоянный партнер, а это, в свою очередь, позволяет приходить к соглашениям, в результате которых обе стороны получают выгоду. Поэтому мы, похоже, не только хорошо умеем договариваться, но при этом наши договоренности весьма длительны.Большинство испанцев, восемь из десяти (75,4%), хотели бы заниматься сексом чаще. Это доказывает, что они хотели бы взаимодействовать со своими сексуальными партнерами почаще.Консенсус был достигнут и в вопросе позы, две из которых стали очевидными победителями: классическая миссионерская, самая консервативная и самая практикуемая (64,9%), а за ней поза по-собачьи, более смелая, но уже привычная для спален в нашей стране, поскольку удовольствие от нее получает больше половины опрошенных (51,8%).В случае контрацепции, что не удивительно, опять большинство. В качестве основного средства контрацепции испанцы предпочитают презервативы (59,3%), однако один из четырех признает, что использует их не всегда. Также большое количество опрошенных четко осознают, что используют их против нежелательной беременности (47,7%) и для защиты от инфекций, передающихся половым путем (43,9%).У нас, испанцев, похоже, не возникает сомнений, когда необходимо определить, кто лучше всех в постели. Пятый год подряд первое место занимают жители Андалусии: 18% считают, что они лучше всех. В результате технической ничьи на втором месте расположились жители Канарских островов, за которых было отдано 9,6% голосов, и каталонцы, которых лучшими считают 9,2% опрошенных.Похоже, ни одна поговорка лучше не описывает нашу страну в вопросе секса. И несмотря на наш характер, который, возможно, ассоциируют со страстностью и творческим подходом, правда в том, что мы мало что изобретаем, мы следуем классике и используем всё, что нам привычно.Поэтому больше половины встречаются с людьми, которых они знали раньше. Для знакомств испанцы используют самые традиционные варианты, например, бар или дискотеку (23,3%). При этом благодаря революции в сфере новых технологий для поиска сексуальных партнеров используют социальные сети (6,3%) и приложения для знакомств (15%). Впоследствии, возможно, года через четыре, такие варианты могут стать самыми популярными, вытеснив обычные. Ну а теперь, раз уж мы смогли прийти к согласию в таком сложном вопросе, как сексуальность, попробуем сделать это и в политике? (перевод «ИНОСМИ»).