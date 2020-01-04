Герцогиня Альба и ее тиара

О самой удивительной, невероятно эксцентричной и свободолюбивой испанской герцогине Каэтане де Альба написано немало интересного. Да и сама дожившая до 88-лет известная аристократка написала книги мемуаров.Что и говорить, у неприлично богатой и титулованной испанки, дамы голубых кровей было, о чем вспомнить за всю ее долгую и пестрящую событиями жизнь. Шутка ли, благодаря знатному роду де Альба стала от рождения обладательницей порядка сорока различных титулов! И даже сама королева Елизавета Вторая должна была приседать перед герцогиней в реверансе.Всех особенно заинтересовала ее прекрасная платиновая тиара с крупными округлыми жемчужинами и сияющими навершиями из великолепных бриллиантов.Впрочем, вся композиция диадемы, состоящая из веночков, веточек и цветов, представляет собой роскошную бриллиантовую россыпь. Знатные титулы, замки и миллиарды хрустящих купюр сопровождали Каэтану всю ее жизнь. Девочка родилась, как считали многие, под счастливой испанской звездой.Кстати, пока в зрелом возрасте 18-я герцогиня де Альба не увлеклась пластическими операциями, не зная меры, она была настоящей красавицей – как в молодости, так и в расцвете лет.Возраст и перекроенные ножами хирургов черты лица сыграли с Каэтаной злую шутку, изменив ее облик до неузнаваемости. Однако это не помешало ей в третий раз выйти замуж уже в 75-летнем возрасте.Счастливый был почти на двадцать лет моложе своей избранницы. Предусмотрительно она переписала все свое более чем 3-миллиардное состояние на детей. И только потом собралась в третий раз под венец.Но вернусь к ее первому браку с сыном герцога Сотомайорского, от которого юная Тана родила семерых детей – настоящая мать-героиня. Шестерых сыновей и долгожданную любимую дочку.В бедной Испании, народ которой не имел и гроша за душой, в 1948-м году прогремела баснословно роскошная свадьба, которая обошлась герцогу де Альба в двадцать миллионов песет – сумма просто астрономическая по тем временам. Улыбчивая красавица-невеста была безумно хороша в белоснежном платье, воздушной фате и величественной драгоценной тиаре с океанскими перлами.Удивительно, что аристократ Луис Мартинес де Ирухо, действительно, приглянулся Тане, поскольку в юности она без ума влюблялась в простых матадоров, тореро и танцоров зажигательного фламенко. Впрочем, герцогиня и сама основательно занималась танцевальным искусством.После кончины строгого герцога, ее отца, Каэтана вступила в огромное наследство и следовала своему жизненному кредо – делать только то, чего хочет ее сердце и душа. То есть, танцевать фламенко, устраивать показы мод и пышные балы.Двадцать пять лет счастливого брака пролетели и подошли к завершению: первый супруг нашей героини скончался от онкологии. Впереди настоящую бунтарку, неистовую любительницу жизни во всех ее проявлениях ожидали еще два супружеских союза.Знаменитая жемчужная тиара останется в семье Альба, а в 1998-м году Каэтана выдаст замуж единственную дочь Евгению, 12-ю герцогиню Монторо, в той же свадебной тиаре с переливчатыми бриллиантами и белоснежными жемчужинами.По одной из версий, драгоценность досталась Марии дель Росарио Каэтане по наследству от последней французской императрицы Евгении, супруги Наполеона Третьего, урожденной Эухении де Палафокс.Другая версия гласит, что головной убор – свадебный подарок крестнице Каэтане от испанской королевы Виктории Евгении Баттенберг. Как бы то ни было, шкатулка знаменитой герцогини всегда ломилась от драгоценных вещиц, столь же неординарных, ярких и роскошных, как и вся жизнь страстной испанской львицы (по материалам zen.yandex.ru).