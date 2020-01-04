Герцогиня Альба и ее тиара
О самой удивительной, невероятно эксцентричной и свободолюбивой испанской герцогине Каэтане де Альба написано немало интересного. Да и сама дожившая до 88-лет известная аристократка написала книги мемуаров.
Что и говорить, у неприлично богатой и титулованной испанки, дамы голубых кровей было, о чем вспомнить за всю ее долгую и пестрящую событиями жизнь. Шутка ли, благодаря знатному роду де Альба стала от рождения обладательницей порядка сорока различных титулов! И даже сама королева Елизавета Вторая должна была приседать перед герцогиней в реверансе.
Всех особенно заинтересовала ее прекрасная платиновая тиара с крупными округлыми жемчужинами и сияющими навершиями из великолепных бриллиантов.
Впрочем, вся композиция диадемы, состоящая из веночков, веточек и цветов, представляет собой роскошную бриллиантовую россыпь. Знатные титулы, замки и миллиарды хрустящих купюр сопровождали Каэтану всю ее жизнь. Девочка родилась, как считали многие, под счастливой испанской звездой.
Кстати, пока в зрелом возрасте 18-я герцогиня де Альба не увлеклась пластическими операциями, не зная меры, она была настоящей красавицей – как в молодости, так и в расцвете лет.
Возраст и перекроенные ножами хирургов черты лица сыграли с Каэтаной злую шутку, изменив ее облик до неузнаваемости. Однако это не помешало ей в третий раз выйти замуж уже в 75-летнем возрасте.
Счастливый был почти на двадцать лет моложе своей избранницы. Предусмотрительно она переписала все свое более чем 3-миллиардное состояние на детей. И только потом собралась в третий раз под венец.
Но вернусь к ее первому браку с сыном герцога Сотомайорского, от которого юная Тана родила семерых детей – настоящая мать-героиня. Шестерых сыновей и долгожданную любимую дочку.
В бедной Испании, народ которой не имел и гроша за душой, в 1948-м году прогремела баснословно роскошная свадьба, которая обошлась герцогу де Альба в двадцать миллионов песет – сумма просто астрономическая по тем временам. Улыбчивая красавица-невеста была безумно хороша в белоснежном платье, воздушной фате и величественной драгоценной тиаре с океанскими перлами.
Удивительно, что аристократ Луис Мартинес де Ирухо, действительно, приглянулся Тане, поскольку в юности она без ума влюблялась в простых матадоров, тореро и танцоров зажигательного фламенко. Впрочем, герцогиня и сама основательно занималась танцевальным искусством.
После кончины строгого герцога, ее отца, Каэтана вступила в огромное наследство и следовала своему жизненному кредо – делать только то, чего хочет ее сердце и душа. То есть, танцевать фламенко, устраивать показы мод и пышные балы.
Двадцать пять лет счастливого брака пролетели и подошли к завершению: первый супруг нашей героини скончался от онкологии. Впереди настоящую бунтарку, неистовую любительницу жизни во всех ее проявлениях ожидали еще два супружеских союза.
Знаменитая жемчужная тиара останется в семье Альба, а в 1998-м году Каэтана выдаст замуж единственную дочь Евгению, 12-ю герцогиню Монторо, в той же свадебной тиаре с переливчатыми бриллиантами и белоснежными жемчужинами.
По одной из версий, драгоценность досталась Марии дель Росарио Каэтане по наследству от последней французской императрицы Евгении, супруги Наполеона Третьего, урожденной Эухении де Палафокс.
Другая версия гласит, что головной убор – свадебный подарок крестнице Каэтане от испанской королевы Виктории Евгении Баттенберг. Как бы то ни было, шкатулка знаменитой герцогини всегда ломилась от драгоценных вещиц, столь же неординарных, ярких и роскошных, как и вся жизнь страстной испанской львицы (по материалам zen.yandex.ru).
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