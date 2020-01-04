Мадридский магазин туррона – самый большой в мире

Самый большой магазин туррона в мире открылся в Мадриде.Torrons Vicens, ремесленная компании из муниципалитета Аграмун в Каталонии, которая производит туррон с 1775 года, представила в это Рождество девять заманчивых предложений, два из которых были созданы в сотрудничестве с известным шефом-кондитером Альбертом Адрией: пивной туррон и туррон со вкусом тирамису.В сотрудничестве с шеф-поваром и телеведущим Марком Рибас был создан острый туррон. Другими новинками являются сливочный миндальный туррон с добавлением фисташек и соли, миндальный с орехами макадамии и шоколадом, мягкий туррон с миндалем, апельсином, кокосом, а также пралине из туррона с шоколадом, клубникой и сливками.Все эти инновационные вкусы, а также классические вкусы самой знаменитой испанской сладости можно найти в открывшемся недавно в Мадриде магазине Torrons Vicens, расположенном на улице Paseo del Prado.Этот магазин, занимающий площадь 650 квадратных метров, является крупнейшим магазином туррона в мире.По словам команды Torrons Vicens, 200 квадратных метров общей площади будут посвящены музею туррона и шоколада. «Цель состоит в том, чтобы познакомить посетителей с происхождением и традициями производства типичного туррона зоны Аграмун и так называемого каменного шоколада (шоколада в форме толстых плиток), — комментируют они.Адаптация к спросу и современным тенденциям, не забывая о традициях – вот главный девиз компании Torrons Vicens.Важным моментом является то, что компания ведет постоянную исследовательскую работу и привлекает экспертов мира гастрономии для создания новых вкусовых сочетаний, чтобы порадовать клиентов перед рождественскими праздниками, которые являются самым популярным периодом для покупки сладких подарков. «Способ потребления туррона менялся на протяжении многих лет. Клиент ищет новые комбинации вкусов, которые его удивляют, а также форматы, которые соответствуют его образу жизни. Мы предлагаем такие возможности, не изменяя традиционному качеству и не исключая классические вкусы», — заявляют представители компании (по материалам espanarusa.com).Для справки:Туррóн (итал. torrone, исп. turrón, кат. torró) — кондитерское изделие, традиционно изготавливаемое из мёда, сахара, яичного белка и жареного миндаля или других орехов, обычно имеющее прямоугольную или круглую форму. Является традиционным рождественским лакомством в Италии, Испании и Чехии, некоторые разновидности также распространены во Франции (под названием нуга) и Латинской Америке.