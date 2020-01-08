Испания открывает свои сердца «не таким» детям

Испанские СМИ обсуждают выступления детей с синдромом Дауна и сирот-мигрантов из Морокко.Телевизионное шоу «Испания ищет таланты» давно перешагнула границы просто развлекательной программы – ее участники заставляют общество задумываться о социальных ценностях. Сегодня важнейшие из них- интеграция детей – инвалидов и детей –мигрантов.В группе Flick Flock Danza танцуют дети и взрослые с особенностями, в том числе с синдромом Дауна. Ее руководитель — режиссер Сусана Алькон, она преподает классический танец, джаз, хип-хоп и гимнастику. Ребята уже участвовали в международных танцевальных конкурсах, но на телеэкранах появились впервые.Судьи отметили, как слаженно команда работала на сцене. Все они поставили ребятам положительные оценки, пропустив их в следующий тур.Также на шоу талантов выступили дети из Марокко, которых оставили родители на границе страны. Так 14 подростков оказались в центре для несовершеннолетних мигрантов в Мелилье.Благодаря программе помощи мигрантам в Испании Nana Association ребята стали заниматься музыкой и танцами. В творчестве они обрели источник сил и надежды.— Театр, музыка и танцы помогают нам справиться с болью, — сказал один из детей. — Мы хотим показать, что мы — хорошие люди, даже если родились в другой стране. Мы имеем право бороться за свою мечту.Дети рассказали свою историю через пластический спектакль под композицию «Иногда я чувствую себя слишком взрослым». Судьи не могли сдержать слез, зрители смотрели выступление стоя. Жюри нажали на «золотую кнопку», отправив артистов в финал.