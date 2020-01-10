Испанцы в барах: поесть – а не выпить

По данным Ассоциации пивоваров Испании, более 13% рынка пива в стране занимают безалкогольные и слабоалкогольные сорта, а население Испании является их самыми крупными потребителями в мире еще с 1970-х годов, когда и появилось первое в стране безалкогольное пиво – сообщает profibeer.ru.«В нашей стране пиво пьют холодным с друзьями и семьей, в заведениях, в течение всей недели и почти всегда — в сочетании с едой или закусками. Эта традиция умеренного потребления объясняет факт того, что безалкогольное пиво, сохраняя традиционный вкус, считается среди испанцев прекрасной альтернативой более крепкому пиву, когда, ввиду различных обстоятельств, они не могут, не должны или не хотят пить алкоголь», — считает директор по связям с общественностью Ассоциации пивоваров Кристина де Агуирре.Примечательно, что, согласно исследованию CaixaBank, в Испании самое большое в Европе число баров — 280 тысяч, то есть — один на каждые 165 жителей. При этом, испанцы приходят в них прежде всего пообедать, а не выпить. В Германии и Чехии, к примеру, все наоборот.