Виртуальный «Русский музей» в Малаге

Русский музей запустил виртуальный тур по выставке в испанской Малаге. Любители искусства смогут досконально изучить 100 произведений живописи, скульптуры и графики.Для того, чтобы посетить выставку в Испании, вовсе не обязательно туда ездить. Во всяком случае, это касается экспозиции «Для счастья народа» в Малаге. Русский музей подготовил виртуальный тур по выставке, и увидеть ее экспонаты смогут все желающие, имеющие доступ в Интернет.Как сообщили в пресс-службе музея, виртуальный тур позволит получить информацию о каждом объекте и рассмотреть в деталях шедевры соцреализма и редко демонстрирующиеся произведения из фондов Русского музея.«Также можно послушать аудиогидов, они представлены на трех языках – русском, испанском и английском. Все это можно сделать, не выходя из дома, в школьном кабинете, библиотеке или университетской аудитории», – говорится в сообщении.На экспозиции представлены более 100 произведений живописи, скульптуры и графики из собрания Русского музея художников С. Адливанкина, И. Бродского, С. Герасимова, А. Дейнеки, В. Ефанова, П. Кончаловского, Д. Налбандяна, Ю. Пименова, А. Самохвалова, К. Юона, В.Яковлева и многих других.Это не первая виртуальная выставка, которую проводит культурное учреждение. Ранее были виртуальные туры «Малевич» и «Бурлюк».Напомним, ранее Русский музей представил аудиогид для детей, в котором экскурсии проводят Смешарики и Три Богатыря (по материалам spbdnevnik.ru).