Испания: не хочешь учиться – не можешь жениться

Епископская конференция Испании предложила проводить трехлетние курсы по добрачному просвещению – сообщило издание El Mundo.Епископская конференция Испании предлагает удлинить курсы добрачного просвещения. Сегодня они занимают 20 часов, а должны длиться от двух до трех лет – считают священники, потому что в стране растет число разводов: в первые пять лет совместной жизни почти половина всех семей распадается.Епископ Бильбао Марио Исета поясняет: «Когда я был приходским священником, то спрашивал у молодых людей: «Зачем вы пришли на курсы добрачного просвещения? Иногда мне отвечали: «Если мы не пойдем на курсы, то не получим бумагу и не сможем пожениться». И я отвечал: «Это ошибка. Вы находитесь здесь, потому что согласно статистике, в течение 5 лет разводится 40% пар, а в течение 15 лет — 60%. И вы пришли, чтобы приготовиться и избежать такой судьбы».Епископ уточнил, что 20 часов на курсы добрачного просвещения — крайне недостаточно: «Чтобы стать священником, надо учиться семь лет, а чтобы стать мужем, женой, матерью, отцом — учится только 20 часов?!».