«Боль и слава» - лучший фильм и Бандерас – лучший актер

Испанская кинолента «Боль и слава» Педро Альмодовара удостоена премии «Гойя» в главной номинации.Антонио Бандерас, сыгравший в картине главную роль, признан лучшим актером.«Боль и слава» была номинирована на премию «Гойя» сразу в 16 категориях. В картине с Антонио Бандерасом и Пенелопой Крус в главных ролях рассказывается о талантливом кинорежиссере в конце его творческого пути.Премию как лучший актер получил Бандерас, лучшей актрисой была признана Белен Куэста, режиссером — Альмодовар.Напомним, что национальная кинопремия «Гойя» названа в честь испанского художника Франсиско Гойи (1746-1828) и вручается Испанской академией кинематографических искусств и наук ежегодно с 1987 года. Награда представляет собой бронзовый бюст Гойи.