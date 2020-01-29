Библиобус – особенная библиотека в испанских деревнях

Уже седьмой десяток лет в деревнях вокруг Мадрида колесит автобус с книгами – выездная библиотека. Несмотря на Интернет, книги по-прежнему пользуются популярностью – и заявки на них регулярно отправляют читатели со своей электронной почты.Два раза в месяц библиобус привозит детям приключенческие романы, старшим – детективы, кому-то — и диски с музыкой, фильмами.Хавьер Мерино Бенито, выездной библиотекарь, рассказывает: «Библиобус — это то, что раскрашивает их рутину и привозит им то, чего они не могут получить в своей деревне, потому что во многих из них нет библиотек. В некоторых есть культурные центры, куда жители приносят свои любимые книги. Но коллекция, которую имеем мы, намного богаче».Тринадцать маршрутов – это почти тридцать тысяч километров в год, и тысячи рассказов о прочитанном – именно поэтому Хавьер Мерино Бенито считает свою профессию важной и очень интересной.Для справки:На данный момент в Испании насчитывается более 70 так называемых «библиобусов» – автобусов, каждый из которых представляет собой мобильную библиотеку. Их целью является доставка книг в отдаленные деревни и села, где по тем или иным причинам нет ни стационарных библиотек, ни книжных магазинов. Больше всего таких автобусов курсирует по Кастилии и Леону, за которым следуют автономное сообщество Мадрид и провинция Барселона.В общей сложности библиотеки на колесах обслуживают около 2000 испанских населенных пунктов, в 81% из которых численность населения не превышает 1000 человек.