Рачительная хозяйка Барселоны против искусства, не приносящего деньги

Ада Колау, мэр Барселоны, строящая в центре столицы Каталонии дома из морских контейнеров, стоимостью в миллионы евро, вероятно считает, что, если искусство не делает казну города богаче – оно и не нужно вовсе. Так что запланированную выставку Эрмитажа скорей всего проводить не станут.Предстоящая выставка коллекции Эрмитажа в Барселоне может быть отменена, заявил сегодня, 29 января, директор музея Михаил Пиотровский. Об этом сообщает корреспондент телеканала «Санкт-Петербург».Как сказал Пиотровский, принимающая сторона считает, что эрмитажная экспозиция не принесет денег Каталонии.«Барселона — демократический город. Там есть мэр, который считает, что Эрмитаж в Барселоне не много денег принесет городу.Мы привыкли, что нас просят. Если ставится вопрос, выгодно ли это Барселоне, то не о чем разговаривать. Во-первых, Эрмитаж-Барселона совершенно невыгоден Эрмитажу, нас просили, и мы готовы делать. Эрмитаж-Амстердам тоже невыгоден Эрмитажу, здесь форма присутствия».