Мадрид хочет открыть филиал «Эрмитажа»

Власти Барселоны отказались от предложенного им проекта строительства испанского филиала Эрмитажа.На этой неделе заместитель мэра Жанет Санс заявила, что в существующем виде проект не может быть принят.«Проекты должны подстраиваться под город, а не город — под проекты», — отметила она. Если будет предложен новый проект создания филиала, мэрия его рассмотрит, как и любую другую частную инициативу, добавила Санс. Но место для строительства должно быть выбрано другое.«Частная инициатива» — это определение мало подходит под характеристику предложенного проекта. Каталонские власти, возможно, просто не желают иметь на свой территории филиал «испанский». Последние решения мэра каталонской столицы во многом напоминают театр абсурда, включая предложение свернуть авиасообщение с Мадридом. Вполне возможно, что причина именно в этом, а не в том, что жители Барселоны и многомиллионная армия туристов пройдет мимо шедевров величайшего музея мира.А в Мадриде проявили заинтересованность в открытии представительства Эрмитажа. Глава столичной автономии Исабель Диас Аюсо подчеркнула, что местные власти готовы обсуждать проект с российской стороной. И сегодня стало известно, что встреча состоится уже на следующей неделе. Одновременно ведутся переговоры с российским посольством.