Выставка в Мадриде: «Пушкин и его музы»

В Российском центре науки и культуры (РЦНК) в Мадриде состоялось открытие выставки «А.С. Пушкин и его музы», посвященной творчеству русского поэта, драматурга и прозаика.Экспозиция организована РЦНК совместно с Государственным музеем А.С. Пушкина.Выставка рассказывает о женщинах, в которых Пушкин был влюблен и которым посвятил свои лучшие лирические стихи. Не удивительно, что адресаты пушкинской лирики интересовали всех, кому дорого его творчество. Так кто же вдохновлял великого русского поэта на создание непревзойденных шедевров? Данный выставочный проект – попытка ответить на этот вопрос.Зрительскому вниманию представлена галерея женских портретов, без которых невозможно представить жизнь Пушкина и понять его творчество. На выставке также представлены портреты женщин, имена которых остались неизвестны для потомства, и тех, кого с поэтом связывали добрые дружеские отношения.В состав экспозиции вошли работы художников первой трети XIX века и рисунки самого Пушкина. Выставку сопровождают краткие аннотации и пушкинские строки, которые помогают лучше понять личность изображенных и характер их отношений с Пушкиным – сообщает «Глас народа».Выставка продлится до 14 февраля текущего года.