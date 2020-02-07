Фламенко: испанский коктейль с ароматом Африки и цыганскими ритмами

Народный танец фламенко считается Андалузским искусством, ведь родом он из юга Испании.Это искусство проявляется в трех различных аспектах: «эль Канте» (пение, популярная песня), танец и гитара.Его происхождение имеет очень древние корни. Первое письменное упоминание о фламенко появляется в одном из «Cartas Marruecas» (марокканские письма) Касальса, (1774 г.), который приписывает его происхождение цыганам.Цыгане с самого начала были теми, кто сохранил фламенко живым и представлял его с глубокой преданностью.Другое, очень сильное влияние на фламенко было связано с мусульманской эпохой в Испании. Различные этнические группы из Северной Африки обосновались в основном в Андалусии в раннем средневековье. Их влияние можно четко ощутить в его созвучиях. Песни фламенко очень схожи с другими музыкальными проявлениями Северной Африки, например, марокканской музыкой.Гитара часто напоминает одно из музыкальных проявлений не только из Северной Африки, но и альзоля из Черной Африки.Женский танец, в частности, движения бедер и рук, подобны некоторым североафриканским танцам. Все эти влияния невозможно отрицать, и они не удивляют нас, если принять во внимание то, что Андалусия находилась под влиянием этой культуры на протяжении многих веков.В дополнение к этому, различные расы жили вместе в этих краях, что позволяло смешивать разные влияния с веселыми ритмами еврейского фольклора или с древней литургической музыкой, хотя никто наверняка не знает, является ли это совпадением и соответствует ли действительности. В любом случае, искусство фламенко может рассматриваться как чистое и как смешанное в то же время.В нем содержатся элементы своего собственного вида, так что оно не имеет ничего общего с любым другим типом фольклора, но в то же время вы можете четко оценить большое количество влияния потоков других народов, которое поспособствовало в итоге его обогащению.Мы можем узнать, происходит ли через эволюцию фламенко, как это происходит сегодня, и на основании профессиональных исследований и документов мы можем начать с эпохи не слишком далекой в прошлом — между 1765 и 1860.В этот период мы находим три важных координационных центра, которыми стали три школы: Кадис, Херес-де-ла-Фрондера и Триана в Севилье.Начиная с этого момента фламенко как танец был обязан занять прочное место среди испанских танцев, которые были разработаны в школах и часто выполнялись во двориках, гостевых домах (придорожных гостиницах), частных салонах во время празднований.Что же касается гитары, то в самом начале она не сопровождал пение.Песни исполнялись без какого-либо дополнительного элемента. Некоторые композиторы, такие как Хулиан Аркас, начали сочинять темы со звуками фламенко, которые инициировали новую эру.Между 1860 и 1910 годами фламенко входит в самый плодовитый период, который должен называться Золотым веком фламенко. В ту эпоху процветали танцевальные кафе, где фламенко развивался во всех ее проявлениях до такой степени, что мы можем определенно связать его с классицизмом «хондо» (Андалузский цыганский стиль).Танец приобрел великолепие, которого никогда не было ранее, и это стало главной достопримечательностью для посетителей кафе. Гитара стала незаменимым дополнением к фламенко пению и танцу.Между 1910 и 1955 годами фламенко пение характеризуется тем, что должно было бы называться периодом Оперы Фламенко, когда довольно быстрые песни типа фанданго и кантес-де-ида-у-Вуэльта. Не всем понравилось новое направление фламенко, а в 1922 году интеллектуалы «Поколения 27», Фалья и другие художники, создали конкурс в Гранаде с целью поиска новых ценностей, которые развивали бы «канте хондо традиционный».Начиная с 1915 года был подготовлен театральный цикл танца исключительного качества. Таким образом, испанский танец фламенко вышел на сцены мира.Возрождение фламенко произошло в период с 1955 года с Антонио Майрена в качестве своего основного лица.В это время танец развивался в таблао, наследниках бывших танцевальных кафе. Этот период насчитывает множество реальных деятелей танца, театров, фестивалей. Гитаристы, которые сопровождали пение и танец, приобрели более важную роль, и, таким образом, это искусство достигло стадии зрелости.Гитарист в настоящее время является не только дополнением, но и солистом. Пако де Лусия представляет собой начальную точку нового великолепного периода, который не имеет предшественников, и он выполняет настоящую стилистическую революцию в своем роде игры (токе). Другие действительно добродетельные гитаристы должны быть упомянуты вместе с ним, например, Маноло Санлукар.Фламенко продолжает свое развитие на своем пути, чтобы стать универсальным.В то время как современная музыка фламенко в значительной степени характеризуется смесью других видов музыки, таких как джаз, сальса, босса, нова, этнические звуки разных происхождений и географических регионов, в настоящее время, мы можем посетить показы наиболее аутентично чистого и классического фламенко в Андалусии, например, интерпретации японской танцовщицы фламенко и итальянского гитариста, и аплодисменты понимающей публики.Фламенко является явно интимной музыкой, но ее кульминация перемещает его в новую эру, где СМИ могут свидетельствовать свою грацию, свою силу и магию. Но все же вы можете почувствовать это лучше всего в узком кругу друзей, где могут восприниматься только гитара, голос и танцы силуэтов на рассвете, и это то, что мы называем «гулянки Фламенко» (цыганский праздник).(по материалам instituto-picasso.com)