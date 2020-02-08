Бесплатные музеи Мадрида

Мадрид, несомненно, является одним из самых культурных городов мира.Сайт espanarusa.com предлагает познакомимся с самыми интересными музеями и галереями столицы, посещение которых является бесплатным.Здание этого музея входит в список необычных зданий Испании, удивляя своими формами и современными деталями. В просторных выставочных залах можно познакомиться с современными художественными, архитектурными и экспозиционными тенденциями. Здесь часто проводятся культурные лекции, показы фильмов, встречи с представителями мира искусства.Адрес: Calle de Amaniel, 29Расписание: со вторника по субботу с 12:00 до 20:00, в воскресенье с 10:00 до 14:00.Дом, в котором жил и творил испанский драматург, поэт и прозаик Феликс Лопе де Вега, могут посетить все желающие. Он расположился в историческом центре Мадрида, приглашая познакомиться не только с творчеством Лопе де Вега, но и с культурой, архитектурой и модными тенденциями Мадрида XVII века.Адрес: Calle de Cervantes, 11Расписание: со вторника по воскресенье с 10:00 до 18:00.Бесплатный вход в музей осуществляется только в рамках групповой экскурсии (максимум 15 человек). Необходимо бронировать место заранее по телефону: +34914299216 или по электронной почте: casamuseolopedevega@madrid.org. Экскурсии проводятся каждые полчаса на испанском, английском, итальянском и французском языках.Если вам интересно все, что связано с миром книг, не упустите возможность посетить музей при Национальной библиотеке. Здесь можно увидеть не только самые необычные экземпляры книг, но и коллекции картин, скульптур, мебели, пишущих машинок, инструментов, связанных с издательским делом.Адрес: Paseo de Recoletos, 20Расписание: с понедельника по субботу с 10:00 до 20:00. По воскресеньям и в предпраздничные дни с 10:00 до 14:00.В музее, посвященном искусству корриды, представлены яркие костюмы знаменитых звезд традиционного боя с быками и другие элементы, характерные для такого рода выступлений. Здесь гостям рассказывают многочисленные легенды, секреты пошива костюмов и истории создания самых знаменитых экземпляров.Адрес: Calle de Alcalá, 237Расписание: с июня по октябрь с 10:00 до 19:00. С ноября по май с 10:00 до 19:00. В день проведения корриды музей закрывается раньше.