Представители российских ВУЗов посетили Валенсию и Мадрид

С 10 по 14 декабря делегация Президентской академии совместно с российским партнером по Альянсу российских и испанских университетов Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России посетила по приглашению руководства испанских вузов Университет Валенсии и Университет Карла Третьего в Мадриде.Стороны обсудили перспективные направления и форматы сотрудничества в рамках Альянса российских и испанских университетов.Ректор Университета Валенсии Мави Местре и ректор Университета Карла Третьего Мадрида Хуана Ромо поблагодарили российских коллег за возможность реализации уникального совместного проекта. Они подчеркнули, что Альянс открывает новые перспективы для международного академического сотрудничества, способствует созданию единого образовательного пространства, позволяющего заложить платформу для гражданского диалога между странами.Во время визита в Испанию также прошли переговоры с руководством Национального института государственного управления правительства Испании и Института государственного управления правительства автономии Валенсийское сообщество. Были достигнуты договоренности об обмене опытом, совместных научных исследованиях, а также об организации стажировок российских госслужащих в Испании по линии программ обучения, реализующихся Президентской академией за рубежом.Российскую делегацию приняли представители Министерства образования, культуры и спорта Королевства Испания.