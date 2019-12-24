Педагогические изыски: школьники удивлены

Испанский педагог Вероника Дуке проявила креативный подход на уроке анатомии: женщина провела занятие в купальнике, который наглядно демонстрирует строение человеческого тела.Учительница наткнулась на данный купальник во время посещения одного из интернет-магазинов. В тот момент и возникла идея провести занятие с использованием наглядного примера.Дело в том, что достаточно непросто продемонстрировать анатомические особенности человеческого тела таким образом, чтобы все было понятно.Урок был проведен среди учащихся третьего класса. По словам педагога, дети были весьма удивлены.Известно, что Вероника Дуке старается заинтересовать своих учеников наглядными примерами: она проводила занятия в образе морского пирата, средневековой красавицы и древнеегипетской женщины.