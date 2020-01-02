Уникальная выставка космонавтики в Терраса

Музей науки и техники Каталонии (mNACTEC) в городе Терраса приглашает всех желающих познакомиться с бытом космонавтов, работающих на орбите.Организаторы выставки удивили размещенной точной копией космической станции «МИР», чтобы рассказать о ее работе.Как космонавты принимают душ, если в космосе нет воды в жидком состоянии? Как они питаются и спят в невесомости? – такие вопросы чаще всего задают экскурсоводам экспозиции.Посетители, не покидая Землю, могут ощутить себя космонавтами, передвигаясь по кабинам, изучая информацию о том, как жили и работали космонавты советской станции. Различные иллюминаторы проецируют изображения Земли и позволяют получить представление о том, каково это вращаться вокруг нашей планеты. Панель управления с разноцветными кнопками, командами и приборами, советские камеры и кассетные ленты с надписями на русском являются частью декора этого выставочного пространства. В салоне площадью всего один квадратный метр можно увидеть, как члены экипажа спали в мешке, висящем на стене, где хранились их скудные личные вещи, включая компьютер, с помощью которого они общались со своими семьями.Различные аудиовизуальные материалы (3D – для взрослых и интерактивные – для маленьких посетителей), основанные на информации, предоставленной Европейским космическим агентством (ESA), объясняют, как проходит обычная жизнь космонавтов. На выставке есть уголок, где показывают научно-фантастические фильмы.«Многие люди заинтересовались наукой благодаря научной фантастике, поэтому мы должны признать заслугу многих фильмов в пробуждении интереса к этой сфере», — говорит руководитель выставок музея Эстер Фонт. Многие люди задаются вопросом, нужно ли вкладывать столько денег в космические путешествия, когда их можно использовать для борьбы с бедностью. «Миссии ESA обходятся в один евро в день на одного гражданина и затрагивают, в том числе такие аспекты, как исследования в области изменения климата, от которых зависит будущее человечества», — добавляет Эстер Фонт.Напомним, что «МИР» — советско-российская пилотируемая научно-исследовательская орбитальная станция, функционировавшая в околоземном космическом пространстве с 20 февраля 1986 года по 23 марта 2001 года. Она до сих пор является особенной гордостью российской космонавтики.