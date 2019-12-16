В Андалусии воруют хамон

Кто бы мог подумать, что испанский национальный деликатес, сыровяленый свиной окорок – хамон станет фигурировать в полицейских сводках.В южной Испании, в регионе Андалусия, где хамон не только ежедневный продукт на каждом столе, но и предмет особой гордости гурманов – украшение рождественского стола, участились кражи этого деликатеса из магазинов.Качественный хамон достигает цены 400 – 600 евро за штуку. Краденное всплывает на черном рынке, где воришек и поджидает полиция. В производстве детективов Гражданской гвардии только в декабре находится 130 дел по факту краж из торговых сетей Ла-Пальма-дель-Кондадо, Альмонте и Санта-Олалья-де-Гала. Полицейские предполагают о существовании целых банд, специализирующихся на таких кражах.