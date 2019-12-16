В Марбельской школе нашли наркотики

Неожиданностью закончилось знакомство школьников средней школы с полицейским кинологом и его подопечной собакой Сарой.Администрация одной из школ Марбельи (Андалусия) пригласила сотрудника полиции для рассказа о работе со служебными собаками, но дождь внес свои коррективы и встречу перенесли со школьного двора в помещение класса. Там опытная Сара с ходу обнюхала личные вещи учеников. В троих рюкзаках находился наркотик растительного происхождения – гашиш.Юные наркоманы 14-15 лет отстранены от учебы, полиция проводит дознание с их родителями.