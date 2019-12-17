Внимание: предупреждение МИД РФ по Испании

Министерство иностранных дел РФ предупредило россиян о повышенных мерах безопасности и транспортных ограничениях из-за манифестаций в Испании.В частности, по данным ведомства, в среду, 18 декабря, в Валенсии планируется манифестация активистов общественных организаций в поддержку прав мигрантов, из-за чего будут повышенные меры безопасности и ограничения движения транспорта.Также ожидаются забастовки в муниципалитете Авилес работников транспортной компании «Aviles Electric Tram Company» 18, 24, 31 декабря 2019 года и 5 января 2020 года. В связи с этим могут быть сбои в работе общественного транспорта.