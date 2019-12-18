Задержаны подозреваемые в подготовке терактов

В пригороде Мадрида, населенном пункте Парла, завершилась антитеррористическая операция, по итогам которой были задержаны двое человек по подозрению в сотрудничестве с исламскими террористами.Накануне, в начале декабря, Национальная полиция Королевства в сотрудничестве с правоохранительными органами Марокко раскрыла сеть группировки «Исламское государство» и арестовала четверых подозреваемых в Гвадалахаре и Марокко. Эта операция позволила раскрыть работу террористов на территории Испании.Напоминаем, что по всей стране до 7 января действует четвертый уровень террористической опасности, предполагающих усиление в работе всех спецслужб.