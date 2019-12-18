В Барселоне поезд сошел с рельс

Сегодня, 18 декабря, в 6.40 в районе станции Франко в Барселоне произошла авария с участием поезда.Скоростной поезд линии R2 SUR, следовавший из Сан-Висенте-де-Кальдерс сошел с рельс. На момент происшествия в нем находилось около шестидесяти пассажиров. По счастливой случайности никто из них не пострадал – сообщило руководство железнодорожной компании RENFE.Происшествие стало причиной получасовой задержки других поездов, следовавших через указанную станцию.