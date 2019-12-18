Наказание для домофонных злодеев

Власти Валенсии решили бороться с нарушителями порядка, от которых страдают, пожалуй, все жители городских поселений страны.Дело в том, что большинство многоквартирных домов оборудованы домофонной связью, которая и стала предметом для развлечения детей и халиганов. Они нажимают кнопку вызова домофона и убегают. Жертвами часто становятся пожилые люди, инвалиды, семьи с грудными детьми.И вот, власти муниципалитета Альсира в пригороде Валенсии выписали штраф в 200 евро одному из злоумышленников, который в ночное время и ранним утром любил нажимать на кнопки вызова. Хулиган был пойман полицией с поличным в 4.30 утра.