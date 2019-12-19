В Барселоне снова акции протеста

Вчера, 18 декабря, в 16.00 в Барселоне началась акция протеста сторонников независимой Каталонии у стадиона «Камп Ноу».Агрессивно настроенные участники начали нападение на обеспечивающих порядок сотрудников полиции. В них стали бросать опасные для жизни предметы. Затем манифестанты начали сооружение баррикад и поджигать стоящие вблизи мусорные контейнеры.В ответ полиция применила силу и специальные снаряды из пенопласта. В ходе беспорядков пострадали около 50 человек, пятеро были арестованы.