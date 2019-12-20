ВНИМАНИЕ: В Барселоне забастовка железнодорожников

20 декабря с 0.00 до 23.00 в Барселоне не выйдут на маршрут 217 рейсов, включая 39 скоростных составов AVE и поездов дальнего следования.Об этом официально уведомил крупнейший железнодорожный перевозчик страны RENFE.Министерство развития Королевства установило минимальные требования к предоставлению услуг в дни забастовок: не меньше 90% для AVE и поездов дальнего следования; 63% для поездов средних дистанций; от 50% до 75% для пригородных поездов.Причиной стала забастовка железнодорожников, проходящая по всей стране. Они недовольны дефицитом сотрудников и условиями труда.