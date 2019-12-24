Теплое испанское Рождество

Это Рождество, по прогнозам синоптиков, в Испании не будет снежным, а температура будет на несколько градусов выше, чем в дни перед праздником. В южной и восточной части страны погода будет чуть выше 20° C — что на целых 10° С выше, чем в прошлые выходные.Такая погода кажется настоящим подарком от Папы Ноэля, ведь в последние несколько дней погода в некоторых регионах Испании отличается проливными дождями и сильнейшим ветром. В результате таких осадков, которые синоптики назвали ураганом «Эльза», в Португалии и Испании погибло уже 8 человек.В Севилье и в Андалусии температура в канун и в сам день Рождества по прогнозам будет около 22° С. В соседнем городе Эстремадура температура также превысит отметку в 20 ° С. В Аликанте на восточном побережье Испании также ожидается тёплая погода — до 24° С. Такая же приятная погода будет в Валенсии и Мурсии.По данным Национального метеорологического агентства Испании, в Барселоне в канун Рождества градусник будет показывать около 17° С, а на само Рождество до 20° С. То же самое ожидает и жителей Мадрида — погода в испанской столице будет довольно приятной. Температура в течение двухдневного периода будет колебаться от 15° С до 18° С.Но есть и такие регионы, в которых погода будет не такой тёплой в период праздников. По данным синоптиков, сильный дождь и ветер будут на Канарских островах и в северо—восточных регионах Испании — Галисии и Астурии (по материалам espanarusa.com).