В школу – без мобильника!

Власти испанской столицы устали от многочисленных жалоб учителей, сражающихся с мобильниками в руках учеников, и решили действовать.С нового учебного года 2020/2021 запланировано введение в действие инструкции о полном запрете использования мобильных телефонов учениками в период занятий в школе. Вопрос — разрешат ли доставать их на перемене – останется на усмотрение администрации конкретного учебного заведения.Согласно подсчетам Национального института статистики Королевства, 22% испанских детей в возрасте до 10 лет имеют мобильный телефон, в 11 лет – 38%, в 12 лет – 64%, в 13 – 84%, в 14 – 92%, в 15 – 94%.