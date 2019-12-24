Шторм убивает людей в Европе

Как минимум девять человек стали жертвами штормов, «накрывших» Португалию, Испанию и Францию, при этом среди жертв есть туристы.Гигантские волны, ливни и штормовые ветра накрыли юг Европы еще с выходных. Многие дома и даже городки остались без электричества, на дорогах также возникают проблемы.Из «документально» подтвержденных погибших, семеро погибли в Испании. Среди них как минимум два туриста. В Мадриде женщина из Южной Кореи погибла, когда сильный ветер сдул со здания мусор. Еще один турист погиб в Андалусии – он утонул, выйдя в море на виндсерфинг в ненастную погоду. Также один человек погиб, когда ураган разрушил каменную стену на известном пути паломников – Сантьяго де Компостела Кроме того, есть жертвы наводнения, «смытые» в реку в собственных машинах и перевернувшиеся в море рыбаки, чье гражданство не уточняется.В Португалии власти заявили, что двое мужчин погибли и один человек пропал без вести во время наводнения. Их гражданство также не уточняется.Отметим, что первый шторм «обрушился» на Пиренейский полуостров еще в конце прошлой недели. С тех пор в указанных странах продолжается штормовая погода (по материалам Турпром).