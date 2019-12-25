Бесплатная парковка в порту Тенерифе

В эти рождественские и новогодние дни в порту столицы острова Тенерифе — Santa Cruz de Tenerife — будет выделено большое количество бесплатных парковочных мест, хотя и временно.Управление порта разрешило использование района Dársena de Los Llanos, напротив Cabildo de Tenerife, в качестве бесплатной парковки с 28 декабря по 10 января.Запрос о парковке был сделан Обществом развития, которым руководит советник Matilde Zambudio, в конце октября. Хотя в нем не указано точное количество парковочных мест, в прошлом году их было задействовано около 650.Въезд в порт транспортных средств, которые пожелают иметь доступ к парковке, будет проходить через въезд на пирс от Auditorio de Tenerife Adán Martín, выезд будет осуществляться в том же месте. Пешеходный доступ к этой временной парковке будет проходить через дорожку, установленную с целью, чтобы туристы, прибывающие на круизных лайнерах, могли легко добраться до города (по материалам iestafeta.com).