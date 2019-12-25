Лодки с мигрантами продолжают прибывать в Испанию

Прибытие новой лодки с мигрантами из Африки, из южной части Сахары, произошло около полуночи 19 декабря на пляж Las Galletas, в муниципалитете Arona, на юге острова Тенерифе.В лодке находились 27 мигрантов, из которых — 18 мужчин и 9 женщин, причем одна из них — беременная. У всей группы было хорошее самочувствие, поэтому не было необходимости осуществлять переводы в медицинские центры, беременная женщина была обследована врачами.Накануне, днем 19 декабря, прибыли лодки с 27 мигрантами из Африки на пляж Las Vistas, в городе Los Cristianos, на юге Тенерифе. В этом районе был развернут обычный аварийный пост для такого типа ситуаций с мигрантами из сотрудников Чрезвычайной санитарной службы Канарских островов (SUC), Красного Креста, Гражданской гвардии, Национальной полиции и местной полиции муниципалитета Arona. Как сообщили службы спасения, на борту лодки, среди прочих, находились семь женщин и двое несовершеннолетних, все в хорошем состоянии здоровья.