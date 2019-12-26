Барк «Седов» в Испании

Сегодня, 26 декабря, российский барк «Седов», принимающий участие в кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства, посвященной 200-летию открытия Антарктиды и 75-летию победы в Великой Отечественной войне, ошвартовался в испанском порту Виго.Впервые сразу три парусника Росрыболовства – «Седов», «Паллада» и «Крузенштерн» — совершают совместную экспедицию.Фрегат «Паллада» начал плавание 1 ноября из Владивостока, затем из Калининграда вышли «Седов» и «Крузенштерн». «Седов» и «Паллада» совершат кругосветные плавания, «Крузенштерн» — трансатлантическое.По пути следования парусники, на борту которых пройдут практику около 700 курсантов, совершат более 40 заходов в порты иностранных государств Северной и Южной Америки, Африки, Европы, Океании, трем судам предстоит пройти около 100 тысяч морских миль.Барк «Седов» совершил заход в порт города Виго. Это уже второй иностранный порт в ходе участия парусника в экспедиции. Порт Виго добавлен в маршрут кругосветного плавания парусника по предложению испанской стороны. Во время кратковременной стоянки в порту спланировано посещение самого большого в мире учебного парусного судна представителями администрации города и порта.С 21 по 23 декабря «Седов» находился во французском порту Брест, где пополнил запас топлива. После завершения захода в Виго «Седов» продолжит кругосветное плавание и возьмет курс на Канарские острова.Учебное парусное судно «Седов» вместе с парусником «Крузенштерн» покинули Калининград 8 декабря. Маршрут плавания «Седова» проходил через Балтийское, Северное моря и акваторию Бискайского залива. За 19 дней плавания судно прошло более 2,2 тысячи морских миль (по материалам РИА-Новости).