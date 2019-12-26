Ограбление в Севилье

Сегодня очередное происшествие в столице Андалусии, в испанской Севилье, заставило всех убедиться в готовности местной полиции защищать права и жизнь жителей Королевства.Двое грабителей напали на посетителя одного из банков города и вырвали кошелек с тремя тысячами евро. Спортивное телосложение и молодость преступников (33 и 37 лет) вряд ли бы оставили шанс на их поимку, если бы им на пути не встретился 41-летний полицейский Серхио Реписо.Он находился во время происшествия на дежурстве в центре города.«Расстояние было около 200 или 300 метров, но я до сих пор могу пробежать такую дистанцию. Я не хромой, в беге у меня есть определенные навыки», – пояснил полицейский. Еще бы, навыки у него и в самом деле отменные, ведь Серхио Реписо является чемпионом мира по легкой атлетике в эстафете 4×400 метров среди мастеров.Деньги возвращены пострадавшему, преступников ждет суд, а севильянцы полны гордости за своих защитников правопорядка.