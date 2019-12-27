СТАНЬТЕ ГЕРОЕМ НАШИХ НОВОСТЕЙ

Уважаемые соотечественники!Мы предлагаем вам стать участниками нашего проекта RussianSpain.com, новостного – развлекательного портала, ориентированного на события, происходящие в Испании, о которых мы рассказываем огромной аудитории Интернета.Сайт работает с 2002 года, не так давно был полностью обновлен. Он входит в медиа-группу RUSMEDIA.ES, существующую уже более двадцати лет и объединяющую интернет-порталы, доски объявлений, группы в социальных сетях, печатные издания с ежемесячной аудиторией более чем четверть миллиона человек.Мы предоставляем вам возможность рассказать о себе и своей деятельности на новостной площадке тематических блогов сайта RussianSpain.com. Сразу после размещения текста, он автоматически и бессрочно будет размещен на ВСЕХ интернет-площадках медиа-группы. Таким образом, о вас узнают миллионы читателей не только в Испании, но и за ее пределами.Условия размещения: объем до 3000 печатных знаков с пробелами, качественная фотография в цифровом формате. В содержании желательно использовать фамилию и имя, полное наименование компании или проекта. При необходимости наш редактор поможет скорректировать написанное. Размещение производится на платной основе. Тексты и вопросы можно отправлять редактору сайта: o.dovgan.cz@gmail.comC наилучшими пожеланиями,редакция сайта RussianSpain.com.