Чек на тысячи евро в пироге

Продолжить традицию выпуска «пирогов волхвов» решили владельцы фабрики Conrado в муниципалитете Ла-Баньеса в Испании.О предстоящей закладке в десерт банковского документа на сумму в 10 тысяч евро они заранее объявили покупателям, чтобы привлечь как можно больше клиентов.Праздничные новогодние пироги можно приобрести с 29 декабря до Богоявления, которое отмечается 6 января. По традиции, в этот праздник испанцы покупают выпечку.Приобрести продукцию кондитерской можно не только в Испании. Владельцы пообещали доставить пироги и в другие европейские страны.Руководство Conrado впервые использовало трюк с деньгами в десертах в рекламных целях в 2009 году. Тогда кондитеры анонсировали покупателям сюрприз на сумму в 500 евр. Каждый год они увеличивали размер денежного приза.В 2018 году местные газеты писали, что чек нашла семья из восьми человек, живущая в маленьком муниципалитете Моралес-дель-Вино. Они специально заказали пирог через Интернет, так как знали о розыгрыше (по материалам news.ru).