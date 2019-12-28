Англичанин угнал автобус в Бенидорме

Пьяный британец угнал автобус в испанском Бенидорме.По случайности обошлось без жертв среди людей – но жертв среди многочисленных припаркованных на улице автомобилей было достаточно.С каким умыслом и навыками изрядно выпивший турист смог открыть и завести пассажирский автобус – не сообщается. Три километра пути и десятки искореженных машин и мотоциклов – таков итог геройства подданного ее Величества королевы Великобритании.Полиция предъявила дорожному хулигану обвинение в угоне транспортного средства и грубых нарушениях ПДД.