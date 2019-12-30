Полиция арестовала банду поставщиков наркотиков

Полицейское усиление в период рождественский недели в Испании приносит свои плоды.Не секрет, что в период новогодних праздников фиксируется рост определенных преступлений, среди которых первенство держат грабежи и торговля наркотиками.В одном из отелей, в ходе спецоперации, правоохранительными органами Королевства были задержаны представители банды, занимавшейся наркотрафиком из Колумбии и сбытом наркотиков уже в Испании – прежде всего в Мадриде, Аликанте и Галисии.В числе изъятого – 1300 кг кокаина, десять автомобилей представительского класса, более полумиллиона евро наличными.Все задержанные – подданные испанского монарха с большим криминальным прошлым, в котором имело место и похищение людей, изготовление и использование фальшивых документов, отмывание денег и многое другое.