Взрыв под Барселоной

В городе Центеллес, неподалеку от Барселоны, сегодня прогремел взрыв во время фестиваля, в результате которого 14 человек получили травмы различной степени тяжести. Трое из них — в тяжелом состоянии.Взрыв произошел, когда один из участников фестиваля попытался воспользоваться сумкой с порохом на колокольне.На место прибыли медики и пожарная служба. Пострадавших доставили в больницу, а пожарные заявили, что колокольня не получила структурных повреждений.Фестиваль, который был приостановлен, заключается в том, чтобы повесить на церкви Санта-Колома-де-Сентеллес сосну верхом вниз, после того как ее срубят в близлежащем лесу.