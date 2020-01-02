Испанцы против Колумбии: кому достанутся сокровища

Власти Колумбии заявили, что не собираются делиться с Испанией сокровищами с галеона «Сан-Хосе», который более трех веков назад затонул у берегов Картахены-де-Индиас.Корабль принадлежал испанской короне. Он должен был доставить из Латинской Америки несметные сокровища. Однако «Сан-Хосе» был потоплен британской эскадрой под командованием Чарльза Уэйджера в Битве при Бару в 1708 году. Весь груз — золото, серебро и драгоценные камни — пошел на дно Карибского моря.Обломки корабля были обнаружены только в 2015 году. Испания заявила о своих правах. Однако Колумбия выступила против: золото ведь было отнято у индейцев — коренного населения Латинской Америки.«Для нас важно сохранить наше культурное наследие. Не должна пропасть ни одна монета, но один осколок с затонувшего галеона», — заявила вице-президента Колумбии Марта Лусия Рамирес.Найти сокровища «Сан-Хосе» мечтали многие на протяжении веков. По сегодняшним меркам груз на борту затонувшего галеона оценивается в несколько миллиардов долларов. Однако найти — это лишь часть проблемы. Груз со дна моря еще надо достать. И операция эта рискует оказаться весьма дорогостоящей (по материалам euronews).Для справки:«Сан-Хосе» (исп. San José, Святой Иосиф) — 60-пушечный галеон испанского флота.Спущен на воду в 1696 году и потоплен в бою у берегов Картахены, Колумбия в 1708 году с грузом золота и серебра на борту.Стоимость сокровищ на борту «Сан-Хосе», который все ещё покоится на дне океана, по словам президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса, оценивается в сумму около 1 млрд долларов США.Группа инвесторов Sea Search Armada объявила, что нашла судно у берегов Колумбии, но колумбийское правительство не в состоянии проверить его нахождение в указанных координатах.Спор о правах на клад был решен в июле 2007 года, когда Верховный Суд Колумбии заключил, что любой клад, найденный на территории Колумбии, должен быть разделен между кладоискателем и правительством страны. Другие исследователи утверждали, что нашли корабль в других местах.В 2011 году американский суд признал галеон собственностью Колумбийского государства. Но о своих правах на галеон заявила также Испания, владелица самого судна.